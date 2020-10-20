По состоянию на утро вторника, 20 октября, в мире на инфекцию, вызванную новым коронавирусом SARS-CoV-2, подхватили более 40 миллионов человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), передает УНИАН.

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 40 344 310 человек, из них выздоровел 27 627 761. Количество умерших возросло до 1 117 539 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (8 212 767), Индия (7 550 273), Бразилия (5 250 727), Россия (1 406 667), Аргентина (1 002 662), а также Колумбия и Испания.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (220 110), Бразилии (154 176), Индии (114 610) и Мексике (86 338).