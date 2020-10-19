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Административный суд немецкого региона Баден-Вюртемберг отказал врачу-мусульманину в предоставлении гражданства из-за того, что он отказался пожать руку женщине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

40-летний врач из Ливана подал заявление на получение гражданства в 2012 году. Для этого он подписал декларацию о соблюдении германской конституции и прошел тест на натурализацию, который в частности включает знания языка, получив максимальную оценку.

Однако во время вручения сертификата о гражданстве мужчина отказался пожать руку женщине, которая его зарегистрировала. После этого она отклонила заявление о получении гражданства.

В суде мужчина утверждал, что пообещал жене не пожимать руки другим женщинам и заявил, что поддерживает гендерное равенство между мужчинами и женщинами. Однако суд решил, что тот человек, который «отвергает рукопожатие как часть культуры», тем самым не принимает «интеграцию в немецкие условия жизни».

Позже мужчина заявил, что отказывается жать руку и мужчинам, что, мол, свидетельствует о его одинаковом отношении к мужчинам и женщинам, но суд не поверил этому, назвав это «тактическим ходом».

Также суд отметил, что рукопожатие имеет юридическое значение, поскольку символизирует заключение соглашения, а каждый, кто отказывается пожимать руку из-за пола, нарушает конституцию ФРГ, в которой закреплено равенство мужчин и женщин.
ForUm

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