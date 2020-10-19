Детективы Национального бюро совместно с полицией Луганской области разоблачили коррупционную схему по хищению более 14 млн грн, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт на Луганщине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Четырем лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

Речь идет о:

и.о. генерального директора ГП «Первомайскуголь»;

директоре обособленного подразделения данной шахты - ОП «Шахта «Золотое» (государственное предприятие);

директорах двух коммерческих компаний.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, вероятно причастных к совершению преступления.

В 2017 году в Первомайско-Стахановском угледобывающем регионе Луганской области сложилась критическая ситуация с затоплением шахт «Первомайская» и «Голубовская», расположенных на временно оккупированной территории Луганской области: после начала антитеррористической операции в течение 2015-2016 там ни откачивали воду. В результате уровень воды на шахте «Золотое» (расположена в городе Золотое), которая имеет гидравлическую связь с упомянутыми шахтами, увеличился. При таких обстоятельствах возник риск наступления чрезвычайных ситуаций - разрушение сооружений, оползней, оседания земной поверхности, загрязнения питьевых водозаборов рудничными водами и потери полезных ископаемых.

Для предотвращения техногенной катастрофе Кабинет Министров Украины в 2018 году выделил средства для финансирования соответствующих работ на шахте «Золотое». Распорядителем этих средств определили ГП «Первомайскуголь».

Закупки проводили с переговорной процедурой, поэтому госпредприятие выбрало генерального подрядчика по самостоятельно определенным критериям без тендера. Им оказалась коммерческая компания, которая, в свою очередь, после получения контракта с ГП «Первомайскуголь», заключила договор с другой – на условиях субподряда. А та обратилась к шахте «Золотое», которая входит в ГП «Первомайскуголь», чтобы ее сотрудники выполнили необходимые работы.

Следствие установило, что руководители государственного предприятия, его подразделения и руководители частных структур действовали в сговоре. В результате – с 33 млн грн из государственного бюджета, фактически перечисленных ГП «Первомайскуголь» своему же структурному подразделению, при посредничестве двух частных компаний незаконно переплачено более 14 млн грн, которые осели на счетах частных компаний. Хищение еще почти 3,5 млн грн удалось предотвратить.

В рамках досудебного расследования собраны доказательства того, что цены на отдельные материалы зависили почти вдвое, а часть работ, которые были оплачены из средств государственного бюджета, выполнено не было.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с января 2019 года.