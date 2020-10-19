На заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета приняли решение возобновить работу детских садов, которые закрылись в понедельник, 19 октября, из-за попадания города в красную зону карантина.

Об этом сообщает Укринформ.

«Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования - есть требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю, учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и младшие классы школы не стоит», - заявил во время заседания исполкома секретарь и. о. мэра Черновцов, секретарь горсовета Василий Продан.

Следовательно, члены исполкома проголосовали за то, чтобы разрешить работу детских садов в условиях заполненности дошкольных учреждений детьми не более, чем на 60%.

Детские сады в Черновцах могут открыться уже с завтрашнего дня, 20 октября.

Напомним, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС обновила эпидемическое зонирование. В красный уровень эпидемической опасности отнесли 9 областных центров, среди которых и Черновцы.

Чиновники на Буковине рекомендовали всем учебным заведениям в регионах красной зоны ограничить посещения, а школам - или перейти на дистанционную форму обучения, или начать каникулы с 19 до 30 октября.

В Черновицкой области зафиксировали 17 866 случаев COVID-19. Из них 9 414 пациентов выздоровели, 415 человек умерли.

В Украине по состоянию на 19 октября лабораторно подтверждено 303 638 случаев COVID-19, из них за сутки - 4 766.