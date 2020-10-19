В общественном транспорте столицы Польши с понедельника, 19 октября, будут показывать короткие видеоролики об интересных местах Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Наталью Панченко, продюсера медиапроект Ukraїner, который является производителем видеороликов.

«С понедельника на 400 экранах в 170 автобусах Варшавы появятся 30-секундные видеоролики об Украине с польскими субтитрами», - рассказала Панченко.

Она отметила, что соответствующее соглашение подписано между медиапроектом Ukraїner и польской компанией AMS S.A., которая создает и предоставляет видеоконтент для трансляции в общественном транспорте.

Traffic TV - это второе после Move TV телевидения в стиле video out-of-home, где можно просматривать интересный, познавательный и авторский контент.

Напомним, что Ukraїner можно просматривать в Move TV, который транслируется в крупнейших сетях фитнес-клубов Польши, Чехии и Болгарии.