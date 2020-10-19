также в разделеОбщество
На Запорожье парень украл урну для голосования, чтобы разводить улиток 5
В Украине похолодает, но ненадолго 7
«Красная зона»: Черновцы решили открыть детсады 8
Чиновники госшахты украли 14 млн, выделенных на предотвращение катастрофы 7
Украина и Иран возобновили переговоры по сбитому самолету 11
Датский инвестор планирует построить предприятие под Ривным 10
Названа стоимость лечения в Украине пациента с COVID-19 28
Зарплату учителям в 2021 году планируют повысить в два этапа 10
Минздрав прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в конце ноября 16
Геращенко показала первое фото Балуха после комы 13
В ВСУ от коронавируса уже умерли 14 человек 9
Госфинмониторинг подвел итоги своей работы за 9 месяцев 10
Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19 20
С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок 9
В Минздраве озвучили худший прогноз заболеваемости COVID-19 31
Кандидату в Обуховские районный и городской советы от БЮТ сожгли машину 13
Разумкова просят ввести штрафы для нардепов за неношение маски 8
Минздрав призвал украинцев работать дистанционно 18

В общественном транспорте столицы Польши с понедельника, 19 октября, будут показывать короткие видеоролики об интересных местах Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Наталью Панченко, продюсера медиапроект Ukraїner, который является производителем видеороликов.

«С понедельника на 400 экранах в 170 автобусах Варшавы появятся 30-секундные видеоролики об Украине с польскими субтитрами», - рассказала Панченко.

Она отметила, что соответствующее соглашение подписано между медиапроектом Ukraїner и польской компанией AMS S.A., которая создает и предоставляет видеоконтент для трансляции в общественном транспорте.

Traffic TV - это второе после Move TV телевидения в стиле video out-of-home, где можно просматривать интересный, познавательный и авторский контент.

 

Напомним, что Ukraїner можно просматривать в Move TV, который транслируется в крупнейших сетях фитнес-клубов Польши, Чехии и Болгарии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
12
Теги