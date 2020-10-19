Препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса уже закуплен и транспортируется в Украину. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Он закуплен государственным предприятием «Медицинские закупки Украины». И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев», - сказал Ляшко.

16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что «Ремдесивир» почти не снижает смертность из-за COVID-19.