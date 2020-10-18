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В Афганистане 18 октября в результате взрыва наполненного взрывчаткой автомобиля у полицейского участка погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Ирана, передает Радио Свобода.

Нападение произошло утром в провинции Гор. Представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан назвал инцидент «террористической атакой».

Представитель полиции Гхор Абдул Маареф Рамеш заявил, что в результате взрыва пострадали мирные жители.

Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за нападение, хотя в подобных инцидентах ранее обвиняли талибов.

Взрыв бомбы произошел одновременно со встречей представителей талибов и афганского правительства на переговорах в столице Катара Дохе.

Талибан отказался от общенационального прекращения огня, несмотря на мирные переговоры, которые начались 12 сентября.

Миссия ООН по содействию Афганистану задокументировала более 1280 смертей афганских мирных жителей в первой половине 2020 - в основном вследствие боевых действий между афганскими правительственными силами и боевиками Талибана.
ForUm

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