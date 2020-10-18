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Полицейские за сутки (18 октября) открыли 18 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции.

Всего в течение суток в полицию поступило 194 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области и Киеве (по 26).

За сутки в ЕРДР внесены сведения о 18 уголовных правонарушениях.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 5400 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 406 уголовных правонарушениях: 198 - связанных с нарушением избирательного законодательства, 208 - связанных с избирательным процессом.

Также составлен 1306 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
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