Полицейские за сутки (18 октября) открыли 18 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции.
Всего в течение суток в полицию поступило 194 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области и Киеве (по 26).
За сутки в ЕРДР внесены сведения о 18 уголовных правонарушениях.
Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 5400 сообщений, связанных с избирательным процессом.
Всего в ЕРДР внесены сведения о 406 уголовных правонарушениях: 198 - связанных с нарушением избирательного законодательства, 208 - связанных с избирательным процессом.
Также составлен 1306 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
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