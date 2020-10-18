также в разделеМир
Генсек ООН заявил, что мир проигрывает пандемии коронавируса 8
Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией 14
Задержаны 11 подозреваемых по убийству учителя во Франции 9
Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали 55 человек 9
Армения заявляет о новом наступлении Азербайджана 21
Франция установила новый европейский антирекорд по количеству больных COVID 13
Премьер Хорватии получил письмо с угрозами и неизвестным порошком 9
Глава МИД ФРГ: Северный поток будет достроен 30
Еще одна страна побила антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 117
За наркоторговлю в США арестовали экс-министра обороны Мексики 16
По убийству учителя в Париже задержаны девять человек 28
Армения и Азербайджан обвиняют в обоюдных ракетных обстрелах 51
В Италии выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки 22
В Charlie Hebdo прокомментировали убийство учителя под Парижем 33
Генсек ООН: Пандемия может привести к увеличению числа живущих в нищете на 115 миллионов человек 16
США и Канада подписали соглашение о ядерной безопасности 15
В США коронавирусом заболели более 8 миллионов человек 12
Пресс-секретарь Белого дома вылечилась от COVID-19 19

В Минск, где вскоре начнется акция протеста против диктатора Лукашенко под названием Партизанский марш, привозят спецтехнику и силовиков.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации Радио Свобода, военные машины и силовики собираются на Партизанском проспекте, который сегодня назван главным маршрутом следования колонн протестующих.

В том же районе замечены водометы, а также люди в балаклавах, которые пересаживаются в гражданские машины.

В воскресенье, 18 октября, в Беларуси пройдет акция протеста. На этот раз она называется Партизанский марш.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги