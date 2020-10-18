В Минск, где вскоре начнется акция протеста против диктатора Лукашенко под названием Партизанский марш, привозят спецтехнику и силовиков.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации Радио Свобода, военные машины и силовики собираются на Партизанском проспекте, который сегодня назван главным маршрутом следования колонн протестующих.

В том же районе замечены водометы, а также люди в балаклавах, которые пересаживаются в гражданские машины.

В воскресенье, 18 октября, в Беларуси пройдет акция протеста. На этот раз она называется Партизанский марш.