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В Польшу на реабилитацию вместе с семьями прибыла группа украинских военнослужащих гражданско-военного сотрудничества (CIMIC) Эвакуация 200.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше.

В ведомстве заявили, что данная инициатива была начата в 2019 году и «предоставляет возможность отважным героям, которые ежедневно имеют дело с человеческим горем, отдохнуть и восстановиться».

В посольстве добавили, что в этом году реализация инициативы стала возможной благодаря сотрудничеству на основании Меморандума между Обществом Красного Креста Украины и Управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ.
ForUm

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