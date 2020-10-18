В Польшу на реабилитацию вместе с семьями прибыла группа украинских военнослужащих гражданско-военного сотрудничества (CIMIC) Эвакуация 200.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше.

В ведомстве заявили, что данная инициатива была начата в 2019 году и «предоставляет возможность отважным героям, которые ежедневно имеют дело с человеческим горем, отдохнуть и восстановиться».

В посольстве добавили, что в этом году реализация инициативы стала возможной благодаря сотрудничеству на основании Меморандума между Обществом Красного Креста Украины и Управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ.