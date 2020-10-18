За прошедшие сутки, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в суточной сводке Операции объединенных сил.

В частности, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи Водяного, Авдеевки и Шумов. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные не открывали огонь. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, на Приазовье задокументированы еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах Пищевика и Широкино зафиксированы пролеты двух враждебных беспилотников типа Квадрокоптер, с пересечениями линии разграничения. БПЛА противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы ООС, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

«Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские военные добросовестно выполняют задачи по назначению. Украинские защитники, соблюдая условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника», - отчитываются в штабе.

Напомним, вчера боевики стреляли вблизи Водяного и Марьинки.