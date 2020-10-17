Представители США и Канада подписали меморандум для более эффективного взаимодействия в области ядерной безопасности. Об этом в пятницу, 16 октября сообщает национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США.

Соглашение, подписанное между Минэнерго США и компанией Atomic Energy of Canada Limited (AECL) предусматривает обмен знаниями и информацией, включая перекрестное обучение, семинары, а также сотрудничество в области научных исследований и разработок.

Отмечается, что "соглашение еще больше укрепляет прочные отношения и приверженность продвижению взаимных целей и приоритетов в области ядерного нераспространения".

В американском ведомстве подчеркнули, что такое сотрудничество особенно важно в период пандемии, когда личные встречи и мероприятия не могут проходить в полноценном формате.

Канадская AECL является государственной корпорацией, занимающейся научными исследованиями в области ядерных технологий. Корпорацией создан ядерный реактор CANDU, который используется на АЭС, построенных в Индии, Южной Корее, Аргентине, Румынии и Китае.