Действующая украинская власть ни в коем случае не пойдет на любые изменения в Конституцию относительно федерализации Украины, а также не будет проводить выборы на временно оккупированных территориях, пока не получит контроль над украинско-российской границей.

Об этом заявил в пятницу во время прямого включения Вашингтон-Киев вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

«Есть определенные красные линии, которые мы ни в коем случае не перейдем, и мы точно знаем, что это понятно и обществу, и правительству, и большинству в Верховной Раде, и президенту - и здесь, мне кажется, существует общественное согласие», - заявил украинский вице-премьер.

По его словам, «красная линия - это ни в коем случае не менять Конституцию Украины, как бы об этом не говорили пропагандисты в Кремле - о том, что особый статус Донбасса должен быть включен в Конституцию».

Чиновник подчеркнул, что украинская власть «точно не пойдет на новые попытки федерализации страны», которые ставят под угрозу территориальную целостность и суверенитет Украины, а также согласие в обществе.

Кроме того, вице-премьер-министр подчеркнул, что проведение местных выборов на временно оккупированных территориях «невозможно без получения контроля над границей» между Украиной и Российской Федерацией - несмотря на то, что в пункте девятом Минских соглашений написано нечто иное. «Там написано, что получение контроля над границей должно состояться на следующий день после выборов. Но сегодня все экспертные выводы любых военных конфликтов говорят, что в случае отсутствия контроля над границей со стороны правительства всегда будет повторение вооруженной эскалации на этих территориях», - заметил Резников.

Он напомнил, что в свое время подписание Минских соглашений происходило под давлением. «Я бы сказал, что под дулом у виска, если учитывать ситуацию в Дебальцево, потенциальной потери жизни украинских воинов. Поэтому понятно, что политическое руководство страны было в сложной ситуации, и надо было пойти на такие договоренности», - отметил он.

В связи с этим представитель правительства Украины заявил: «Минские соглашения точно подлежат модернизации, о чем мы публично говорим. И об этом, кстати, говорим, не только мы, но и госпожа Меркель».