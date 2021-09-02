Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает Минские соглашения «мертвой историей». Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

На вопрос, есть ли в Минских договоренностях хоть какие-то перспективы, он ответил: «Там не может быть принято решение о прекращении войны с россиянами, вообще».

«Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но здесь есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть он и слабоват. Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться», – отметил вице-премьер.

При этом Резников подчеркнул, что этот канал должны сохранить ради освобождения украинских пленных из ОРДЛО, в частности из тюрьмы боевиков «Изоляция», где находятся более 200 граждан Украины.

«Вопрос не в формате. А в том, о чем говорить. Ну, будут США пятым лидером в Нормандии – что дальше? Должна быть какая-то наполненность. Пока россияне не выполнили даже те обещания, которые Путин давал на саммите в 2019 году в Париже», – подчеркнул он.

Резников напомнил о Будапештском меморандуме, участниками которого являются США и Британия. «Почему бы не начать там вести консультации? Пригласив туда Германию и Францию», – отметил он.