Канцлер Германии Ангела Меркель констатирует отсутствие прогресса в воплощении Минских соглашений.

Как передает УНИАН, об этом она сказала во время выступления на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в онлайн-режиме с участием президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена.

Глава немецкого правительства заявила, что трансатлантическое партнерство имеет важные задачи, и поэтому необходима общая стратегия для решения этих задач.

«Одна из таких задач - это наши отношения с Россией. Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы на самом деле не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс является дипломатическим инструментом, который можно использовать, но он не был успешным. Россия неоднократно вызывала гибридный конфликт», - подчеркнула Меркель.

«Нам нужен строгая повестка дня, общая повестка дня по России. С одной стороны, мы должны предложить сотрудничество, но с другой - мы должны быть четкими относительно разногласий, которые у нас есть. Я могу только согласиться с президентом США о вопросах сильного Европейского Союза», - подчеркнула Меркель.



