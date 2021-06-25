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В Кремле заявили, что Россия не намерена пересматривать свою политику в отношении Украины для улучшения отношений с Европейским Союзом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность корректировки своей позиции по Украине, поскольку именно она стала причиной ухудшения отношений Кремля с Евросоюзом, Песков заявил:

«Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России, здесь нечего ни пересматривать, ни обсуждать, ни говорить. Донбасс - это внутриукраинская проблема. И Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему. Поэтому здесь тоже особо пересматривать нечего».

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что этот формат урегулирования базируется на Минских соглашениях. «По общему международному признанию, этот Минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают и все участники формата, ну, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет», - сказал Песков.

Ранее уже стало известно, что Лидеры ЕС призвали Россию взять на себя ответственность за выполнение Минских соглашений. В Евросоюзе отметили, что полное выполнение Минских соглашений является ключевым условием для любого существенного изменения в позиции ЕС.
ForUm

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