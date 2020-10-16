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Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в участии в «преступной группе» по делу о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV, об этом объявила национальная финансовая прокуратура.

Это первый случай, когда подобные обвинения выдвигаются в отношении бывшего президента Французской Республики.

Перед этим Саркози четыре дня общался с антикоррупционными судьями.

После окончания срока полномочий Саркози на президентском посту в 2012 году следователи начали прослушивание его телефонных разговоров. Правоохранительные органы считали, что избирательную кампанию мог финансировать Муаммар Каддафи.

Следствие заинтересовалось передачей средств через одного из давних соратников Саркози Тьерри Гобера. Против него обвинения в участии в преступной группировке выдвинули в январе этого года. Следствие подозревает, что эти переводы могли использоваться для финансирования кампании Саркози.

Николя Саркози отреагировал постом в соцсетях, в котором продолжает настаивать на своей невиновности.

«Я ответил на все поставленные вопросы, ни разу не затруднившись с ответом, и теперь мою невиновность снова ставят под вопрос решением, которое не дополняется никакими доказательствами непрозрачного финансирования», - заявил Саркози.

Это уже четвертое дело в отношении Николя Саркози. Кроме этого, в котором следствие еще продолжается, между 23 ноября и 10 декабря должен состояться суд по обвинению в коррупции по делу о «подслушивании», а между 17 марта и 15 апреля 2021 года - о нелегальном финансировании избирательной кампании 2012 года, в которой показатели расходов якобы были занижены.
ForUm

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