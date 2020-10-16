Впервые за 140 лет в этом году праздник Покрова завершил метеорологическое лето.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 15 октября в Киев пришла метеорологическая осень. Среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов и составляла + 12,3 ° С. По прогнозам Украинского Гидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться. До этого позже всего она приходила к столице 7 октября в 1999 году.

Нынешнее метеорологическое лето началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня. Дольше лето было в 2012 году – оно длилось 166 дней.