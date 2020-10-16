также в разделеОбщество
Минздрав: Ситуация с коронавирусом еще не достигла своего пика
В Австрии задержали украинца по подозрении в краже 9 млн евро 6
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон 10
Новая глава Черниговской ОГА оказалась женой Главнокомандующего ВСУ 16
У «слуги» Тищенко – коронавирус 18
Захарченко рассказал, о чем надо задуматься после достижения мира на Донбассе 19
США снимают запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя 110
В Одессе «опытный» глава комиссии организовал «сетку» подкупа избирателей 12
В 45 городах старт отопительного сезона под угрозой из-за долгов ТКЭ 13
«Красная зона»: Харьков не будет останавливать транспорт и закрывать кафе 34
Выживший в авиакатастрофе курсант продолжит учебу в университете 12
В отношении Сытника открыты уголовные производства, которые грозят ему лишением свободы до 10 лет 23
Ермак и Тищенко подали в суд на Лероса 31
15 октября. Картина дня 17
Зеленский поздравил ветеранов Динамо с юбилеем победы в Суперкубке-1975 26
Суд в Польше продлил арест экс-главе Укравтодора 42
В Украину идет похолодание и дожди 64
СБУ задержала участника «Исламского государства» 9

В Кривом Роге завершилась подземная шахтерская забастовка, которая длилась 43 суток на шахте «Октябрьская» Криворожского железорудного комбината.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно», - написал он в Facebook в четверг вечером.

В пятницу утром Волынец уточнил, что все горняки на поверхности.

3 сентября горняки шахты «Октябрьская» КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам поднята зарплата еще на 10%.

28 сентября КЖРК обратился в Октябрьский районный суд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимся работниками предприятия, третьи лица – профсоюзные организации предприятия, о признании незаконными забастовки, организованной ответчиками в подземных условиях шахт предприятия и начатого 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации.

Судебное заседание назначено на 16 октября.

Шахта «Октябрьская», «Батькивщина», «Гвардейская» и «Терновская» входят в состав ПАО «КЖРК».

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Комбинатом владеют группа «Метинвест» и группа «Приват». Операционное управление предприятием осуществляет группа «Приват».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги