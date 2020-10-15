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По случаю 45-й годовщины победы футбольного клуба «Динамо» (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубка УЕФА сезона 1974/1975 годов президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками клуба.

Участники встречи посмотрели видеоролик, посвященный выдающимся успехам ФК «Динамо», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул важность победы, которую футболисты получили 45 лет назад.

«Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом - чего сегодня очень не хватает - возможно, только через такие легендарные победы», - сказал  Зеленский.

Он  поблагодарил ветеранов «Динамо», которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Суперкубок УЕФА.

«Такой большой победы в Украине никогда не было», - отметил президент.

Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам футбольного клуба.

«Самое главное - то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда», - сказал он.

Также президент поздравил сборную команду Украины с победой над сборной Испании в матче Лиги наций.

Представители ФК «Динамо» подарили главе государства мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.
ForUm

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