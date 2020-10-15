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Распространение неправдивой информации ПАО «Идея Банк» во время рекламной кампании завершилось наложением на финансовое учреждение штрафа в размере 4 млн грн, сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

В рамках рассмотрения дела специалисты органов Комитета установили, что банк на постоянной основе распространял по различным каналам рекламу своих акционных предложений «Идеальная 30» ЕЖЕДНЕВНО ИДЕАЛЬНЫЙ КРЕДИТ ПОД ПОЛНЫЙ 0%» и «Черная пятница ЦЕНЫ ПОПОЛАМ -50% РАСПРОДАЖА КРЕДИТОВ». Открытки, плакаты, ситилайты, баннеры на сайтах и ​​страницы печатных изданий информировали граждан о выдаче кредитов под «0%» и о «распродаже» кредитов со скидкой -50%. Эта информация является одним из основных факторов, который может повлиять на выбор потребителем этих услуг.

«Однако соответствующая рекламная информация при проверке оказалась далекой от реальности. Ведь процентная ставка по кредитам составляет 0,001% годовых. Более того, клиенту нужно отдельно платить ежемесячные комиссии за обслуживание, за открытие пакета услуг обязательный страховой взнос. В то же время банк в рекламе «забыл» указать максимальную сумму, на которую может быть выдан кредит, реальную годовую процентную ставку, максимальный срок, на который выдается кредит. Эта информация является обязательной для обнародования, и она могла в значительной степени повлиять на намерения потенциальных клиентов получить кредит. Такие действия вполне могли привести к получению неправомерных преимуществ перед другими участниками рынка», - подчеркнули в АМКУ.

Это подтвердил и опрос потенциальных потребителей банковских услуг. Они указали, что рекламная кампания банка не информирует их о каких-либо дополнительных платах и комиссии при получении кредита, вызывает интерес и побуждает к оформлению кредитов именно в этом банке.

Вместе с тем обобщение ответов банков-конкурентов продемонстрировало, что вышеуказанные рекламные утверждения влияют на достижение АО «Идея Банк» неправомерных преимуществ в конкуренции. Ведь они не описывают полноту расходов при обслуживании кредита. Банки-конкуренты отметили, что финучреждения обязаны в информации о кредитах указывать все расходы на получение кредита и дальнейшие расходы на его возвращение, включая начисленные проценты и комиссии. В противном случае неполнота и неточность предоставления информации может ввести клиента в заблуждение и поспособствовать оформлению кредита.

Исходя из этого, Антимонопольный комитет принял решение признать, что «Идея Банк» совершил нарушение, предусмотренное статьей 151 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде сообщения ложных и неполных сведений в рекламных объявлениях о выдаче кредитов. На компанию наложен штраф в размере четырех миллионов гривен.
ForUm

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