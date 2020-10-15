Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2025 года. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзора МВФ «Перспективы мировой экономики», сообщает РБК-Украина.

По оценкам МВФ, население Украины на конец 2019 года составляло 41,733 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (41,902 млн человек).

МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться, и составит

на конец 2020 года - 41,536 млн человек,

на конец 2021 года - 41,369 млн человек,

на конец 2022 года - 41,204 млн человек,

на конец 2023 года - 41,039 млн человек,

на конец 2024 года - 40,875 млн человек,

на конец 2025 года - 40,712 млн человек.

Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.