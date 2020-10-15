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Наивысший показатель летальности от коронавируса среди людей пожилого возраста от 60 до 69 лет – 31%, чаще всего заболевают люди в возрасте от 50 до 59 лет – 21%. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья, передает LIGA.net.

Среди всех зарегистрированных летальных случаев от COVID-19 больше всего умерших в возрасте от 60 лет: на категорию 90+ приходится 1,8%, на 80-89 лет – 16%, на 70-79 лет – 26%, на 60-69 лет – 31%.

Меньшее количество смертей фиксируется среди людей в возрасте от 40 до 49 лет (5%) и от 30 до 39 лет (1,9%).

Наивысший процент заболеваемости среди категории 50-59 лет – 21%, больные в возрасте от 40 до 49 и от 30 до 39 составляют 18% и 17% от общего количества подтвержденных случаев. При этом, категория 60-69 лет составляет 16,7% от общего количества больных.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 октября в Украине зафиксировано 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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