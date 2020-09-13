Глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал в отставку. Одной из главных причин он назвал лишение влияния на кадровую политику.

Об этом Прокопенко заявил в Facebook в субботу, 12 сентября.

«Основная причина — это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете — это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла», — констатировал он.

Прокопенко добавил, что любой конфликт вредит обеим сторонам, а «в нашем случае — он может вредить президенту и нашей политической силе». Поэтому чиновник сказал, что «не будет его углублять».

Напомним, Андрея Прокопенко назначили главой Черниговской ОГА 1 ноября 2019.