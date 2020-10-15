В Украине по состоянию на утро 15 октября в больницах с COVID-19 и подозрением на него находятся более 20 тысяч пациентов, в некоторых больницах почти 100% заполняемость - в Александровской больнице Киева из 430 коек заполнены 423.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Я сегодня нахожусь в Александровской больнице Киева, это одна из основных больниц, которая определена для лечения COVID-19 в Киеве. Всего в больнице отведены 430 коек для лечения больных COVID-19. На сегодняшнее утро здесь находятся 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В том числе, в реанимационном отделении из 55 коек 54 заняты. Почти 100-процентная заполняемость на сегодняшнее утро.... На сегодняшний день в больницах на утро находятся 20475 человек, это количество увеличивается и будет увеличиваться, если не будем придерживаться установленных правил и рекомендаций Минздрава, чтобы разорвать цепочку передачи болезни», - подчеркнул Степанов .

По его словам, в течение суток в медучреждения были госпитализированы 679 человек, зафиксированы 73 летальных случая, выздоровел 951 пациент.

Степанов отметил, что по стране для лечения больных COVID-19 в целом можно выделить до 52 тысяч коек.

Министр напомнил, что правительство усилило карантинные требования. Так, ограничены массовые мероприятия: в зеленой зоне разрешено проводить массовые мероприятия не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции, в желтой зоне - не более 30 человек, в оранжевой - не более 20. Работа общепита разрешена до 22 часов.

Контроль за пациентами на самоизоляции осуществляют не только медицинские учреждения, но и Национальная полиция.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 октября в Украине зафиксировано 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.