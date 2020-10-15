Сотрудники компании Lufthansa Technik отказались подходить к самолету Лукашенко, который пригнали в Германию на техобслуживание.

13 октября в аэропорту Фульсбюттель приземлился Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, принадлежащий Александру Лукашенко. Команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста, передает УНИАН.

«Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты компании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», – говорится в листовке профсоюза компании LufthansaTechnik.

В ней также содержится ряд требований к белорусскому правительству.

«Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!», - сказано там.



