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Сотрудники компании Lufthansa Technik отказались подходить к самолету Лукашенко, который пригнали в Германию на техобслуживание.

13 октября в аэропорту Фульсбюттель приземлился Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, принадлежащий Александру Лукашенко. Команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста, передает УНИАН.

«Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты компании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», – говорится в листовке профсоюза компании LufthansaTechnik.  

В ней также содержится ряд требований к белорусскому правительству. 

«Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!», - сказано там. 


 
ForUm

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