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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обещает добиваться прекращения войны на Донбассе и помочь бороться с коррупцией в Украине, если выиграет президентские выборы.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении штаба Байдена.

Заявление под названием «Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной», обнародовано 14 октября.

«Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится суверенного, демократического и процветающего будущего, которого она заслуживает», - говорится в заявлении.

Байден обещает оказать военную помощь Украине, в том числе летальное оружие, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии.

Он планирует призывать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к борьбе с коррупцией и консолидации общества, чтобы украинские граждане могли пользуется верховенством права и экономическими возможностями.

«Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки», - говорится в заявлении.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

 
ForUm

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