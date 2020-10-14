Колонна участников марша в честь Дня защитников Украины в Киеве пришла на улицу Банковую к зданию Офиса президента. Граждане требуют принять закон о коллаборационистах, сообщает «Украинская правда».

У здания Офиса президента находятся несколько тысяч участников марша. Они скандируют «Слава Украине, Героям слава», «Зелю прочь», «Герои не умирают».

С собой активисты принесли баннеры «Марш УПА», «Нет капитуляции», а также партийную и национальную символику.

Перед Офисом президента общественные деятели, активисты и ветераны российско-украинской войны озвучили требования к власти, в частности:

- принять закон «О защите украинской государственности от проявлений «коллаборационизма», согласно которому в украинском правовом поле будет появится понятие «коллаборационист», а также создать специальную комиссию, которая будет рассматривать преступления коллаборационистов,

- обеспечить действенную реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме;

- инициировать лишение лицензии на вещание каналов «112», NewsOne, ZIK, «Наш», «Интер», «Киев Live»;

- прекратить ограничение украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе.

Напомним: в столице 14 октября проходит ежегодный марш ко Дню защитника Украины.