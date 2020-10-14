В Киеве националистические организации и ветераны российско-украинской войны проводят Марш славы в честь 78-й годовщины создания Украинской повстанческой армии под лозунгом «Бой колаборантам!».

Несколько тысяч участников марша собрались возле памятника Тарасу Шевченко в центре Киева и развернули флаги ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Правого сектора», национальные флаги Беларуси, Конгресса украинских националистов и другие.

Также на марш пришли ветераны УПА, сообщает УНИАН.

Перед началом марша в течение часа проходили выступления организаторов собрания у памятника Шевченко.

Около 3 тысяч участников марша вышли на проезжую часть улицы Владимирской и полностью ее перекрыли. Они повернули на проезжую часть бульвара Шевченко и через Крещатик направляются к Офису президента.

В начале шествия его участники развернули огромные государственный сине-желтый флаг и красно-черный флаг борьбы за украинскую независимость.

В первой колонне идут в военной форме ветераны российско-украинской войны, которые несут флаги с названиями батальонов, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины.

На Крещатике и Майдане Незалежности участники Марша славы в честь 78-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, зажгли файеры.

Пиротехнические средства были зажжены в двух местах - в колонне на проезжей части Крещатика и на смотровой площадке торгового центра «Глобус» на Майдане Незалежности.

Несколько тысяч участников марша продолжают идти по центральным улицам Киева.

На Майдане Незалежности на стекле торгового центра «Глобус» активисты повесили огромный баннер «Азов поздравляет с праздником». В то же время около 30 человек на смотровой площадке зажгли файеры.

Также файеры зажгли еще около 100 человек в главной колонне, двигающейся к Офису президента.

Напомним, 14 октября украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины.