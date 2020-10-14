также в разделеСтолица
Под ОП участники марша огласили требования к власти 17
В Киеве обокрали дом иностранного дипломата 12
В Киеве – рекордное число смертей от COVID-19 за сутки 43
Скончался военный, который поджег себя на Майдане 35
На Крещатике полиция со стрельбой задержала банду грабителей 47
Жителям дома на Позняках, где произошел взрыв, разрешили забрать вещи 15
В Киеве подготовили 2730 коек для больных коронавирусом 92
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 397 человек 19
На Майдане совершил самосожжение фронтовик ООС 175
СБУ задержала на взятке начальника отдела столичного таможенного поста 41
Школам Киева не будут рекомендовать начать каникулы с 15 октября 20
Власти Киева рекомендовали школам начать осенние каникулы с 21 октября 17
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 196 человек 27
Киев - в тройке городов с самым грязным воздухом 21
В Киеве ограничат движение на съезде с моста Патона 24
В работе киевского метро сегодня возможны изменения 17
Третья ночь в Киеве бьет температурные рекорды 19
В Киеве СБУ блокировала деятельность «ботофермы», финансируемой из РФ 14

В Киеве националистические организации и ветераны российско-украинской войны проводят Марш славы в честь 78-й годовщины создания Украинской повстанческой армии под лозунгом «Бой колаборантам!».

Несколько тысяч участников марша собрались возле памятника Тарасу Шевченко в центре Киева и развернули флаги ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Правого сектора», национальные флаги Беларуси, Конгресса украинских националистов и другие.

Также на марш пришли ветераны УПА, сообщает УНИАН.

Перед началом марша в течение часа проходили выступления организаторов собрания у памятника Шевченко.

Около 3 тысяч участников марша вышли на проезжую часть улицы Владимирской и полностью ее перекрыли. Они повернули на проезжую часть бульвара Шевченко и через Крещатик направляются к Офису президента.

В начале шествия его участники развернули огромные государственный сине-желтый флаг и красно-черный флаг борьбы за украинскую независимость.

В первой колонне идут в военной форме ветераны российско-украинской войны, которые несут флаги с названиями батальонов, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины.

На Крещатике и Майдане Незалежности участники Марша славы в честь 78-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, зажгли файеры.

Пиротехнические средства были зажжены в двух местах - в колонне на проезжей части Крещатика и на смотровой площадке торгового центра «Глобус» на Майдане Незалежности.

Несколько тысяч участников марша продолжают идти по центральным улицам Киева.

На Майдане Незалежности на стекле торгового центра «Глобус» активисты повесили огромный баннер «Азов поздравляет с праздником». В то же время около 30 человек на смотровой площадке зажгли файеры.

Также файеры зажгли еще около 100 человек в главной колонне, двигающейся к Офису президента.

Напомним, 14 октября украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2733 грн.
67
Теги