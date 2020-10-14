Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает, что парламент в ноябре может рассмотреть во втором чтении законопроект о референдуме.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда ВР может принять закон о референдуме и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщает УНИАН.

«Относительно законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии ... Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, даже в ноябре ... Он один из приоритетных, это президентский законопроект, определен как неотложный. Поэтому, как только он будет готов, будем рассматривать», - сказал Разумков.

Относительно рассмотрения законопроекта о так называемом «особом статусе» Донбасса спикер отметил: «Будем смотреть. Если будет необходимость, Верховная Рада всегда сделает все, что она должна сделать».

Как ранее сообщал ForUm, 18 июня парламент принял за основу проект закона «О народовластия через всеукраинский референдум»