Парламент принял за основу проект закона «О народовластия через всеукраинский референдум», сообщается на сайте ВР.

Законопроект разработан в соответствии с требованиями Конституции Украины с целью урегулирования правоотношений, связанных с инициированием, назначением (провозглашением), подготовкой, проведением, установлением результатов и правовыми последствиями всеукраинского референдума.

Структурно законопроект состоит из 131 статьи и 13 разделов: I. Общие положения; II. Назначения (провозглашения) всеукраинского референдума III. Организация и проведение всеукраинского референдума; IV. Комиссии по всеукраинскому референдуму V. Списки избирателей; VI. Финансовое и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения всеукраинского референдума; VII. Гарантии деятельности субъектов процесса всеукраинского референдума, международных наблюдателей; VIII. Информационное обеспечение всеукраинского референдума IX. Агитация всеукраинского референдума X. Голосование и определение результатов всеукраинского референдума XI. Правовые последствия всеукраинского референдума XII. Обжалование нарушений законодательства о всеукраинском референдуме; XIII. Заключительные положения.

Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями.

Проектом закона предлагается расширить круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированные в ЦИК.

Это будет способствовать усилению легитимации решений, принятых на всеукраинском референдуме, укреплению связей институтов гражданского общества с органами государственной власти.

Проектом предлагается ввести электронные процедуры во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования. Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования после принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссией и его обнародования в газете «Голос Украины» и на официальном вебсайте Центральной избирательной комиссии.

Для гармонизации регулирования процедур подготовки и проведения выборов и референдумов в Украине положения законопроекта согласованы с требованиями Избирательного кодекса 2019 года.

Проект Закона зарегистрирован под №3612.

Напомним, президентский законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» зарегистрирован в Верховной Раде 9 июня. Президент определил законопроект как безотлагательный.