также в разделеПолитика
Комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом гербе Украины 11
Сопротивление судебной реформе: В ОПУ отреагировали на решение ВС по Тупицкому 34
Претендент на главу МВД хвалил скандальную диссертацию Кивы 28
Зеленский обещает вернуть доверие к суду 10
Арахамия анонсировал закрытое мероприятие «слуг народа» с участием Зеленского 11
Путин внимательно следит, уяснил ли Зеленский со своим офисом его четкую позицию по делу Медведчука 20
Комитет рекомендует Раде определиться относительно отставки Авакова 19
Внеочередное заседание Рады длилось 3 минуты 26
Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого 225
Белковский: В Украине поддержка Кремля гарантирована только Медведчуку и той полистсиле, представителем которой он является 16
Нардепы отозвали поправки к закону о госязыке 30
Эксперт: Следствию нечем подкрепить обвинения против Медведчука 21
Рада поддержала закон об Этическом совете и дисциплинарных инспекторах ВСП 15
Ермак: Саммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время 24
Разумков созывает внеочередное заседание Рады в среду 25
Путин заявил о «миллионах» жителей Украины, желающих восстановления отношений с РФ 30
Зеленский впервые созвонился с лидером Китая 24
КИУ назвал лидеров фракций, которые проваливают работу в 2021 21

Верховная Рада изменила название государственного праздника «День защитника Украины» на «День защитников и защитниц Украины».

Соответствующий законопроект №2325 народные депутаты поддержали 317 голосами «за» в ходе заседания парламента в среду, 14 июля. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие будет способствовать обеспечению гендерного равенства женщин и мужчин в военных делах. Также таким образом будут отмечены должным образом женщины и мужчины - защитники и защитницы независимости и территориальной целостности Украины.

День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября с 2014 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги