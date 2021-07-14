Верховная Рада изменила название государственного праздника «День защитника Украины» на «День защитников и защитниц Украины».

Соответствующий законопроект №2325 народные депутаты поддержали 317 голосами «за» в ходе заседания парламента в среду, 14 июля.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие будет способствовать обеспечению гендерного равенства женщин и мужчин в военных делах. Также таким образом будут отмечены должным образом женщины и мужчины - защитники и защитницы независимости и территориальной целостности Украины.

День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября с 2014 года.