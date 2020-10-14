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Почти 60% граждан в случае возникновения угрозы готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 10 по 12 октября Социологической группой «Рейтинг», передает УНИАН.

Так, 59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, из которых 33% выбрали ответ «однозначно да», а 26% - «скорее да».

В то же время 19% респондентов выбрали ответ «однозначно нет», 14% - «скорее нет», а 9% - «трудно ответить».

Чаще всего готовность защищать Украину с оружием в руках выражали мужчины, респонденты среднего возраста и люди с относительно более высокими доходами.

Отмечается, что в 2019 году таких респондентов было 56%, в 2017 – 54%, в 2012 – 33%.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 2 тысяч украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.
ForUm

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