Служба безопасности Украины задержала участников межрегиональной организованной преступной группировки, которые в домашних условиях изготавливали самодельные взрывные устройства, реализовывали часть из них, оружие и боеприпасы накануне Дня защитника Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входили уголовник, действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины и бывший участник одного из добровольческих батальонов. Организатором преступной группы оказался уроженец Житомирщины, который руководил ею, находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах по подозрению в разбое. Клиентов он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.

В рамках уголовного производства оперативники спецподразделения провели 7 оперативных закупок, в ходе которых задокументировали факты продажи злоумышленниками стрелкового оружия и взрывных устройств. В частности, в Киеве один из участников группировки продал трехлитровую емкость с самодельным взрывчатым веществом оборудованную электродетонатором и 17 сигарет со встроенной мощной взрывной веществом пероксид уротропина (ГМДТ), которая относится к разряду веществ с высокой взрывчатостью и является в разы опаснее тротила. Указанное вещество не оставляет следов, а составляющие для ее изготовления находятся в свободном обращении, поэтому эту взрывчатку так любят террористы.

В Житомире передача заказчику взрывчатых веществ общим весом 4 килограмма осуществлялась злоумышленниками через закладку. Еще одному клиенту злоумышленники реализовали самодельное взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры весом более 6 килограммов. Во Львовской области в одной из закладок правоохранители изъяли гранату Ф-1, два самодельных взрывных устройства, так называемую «Хатабку». На Киевщине в одном из парков - еще 8 сигарет с веществом ГМДТ.

Также зафиксирована попытка продажи 4-х реактивных противотанковых гранат, 3-х автоматов Калашникова и двух пистолетов-пулеметов.

Следует отметить, что в августе прошлого года оперативники СБУ задерживали русского химика, который планировал диверсию на военном аэродроме Вооруженных сил Украины в Черкасской области. У него также были изъяты взрывчатые вещества на основе перекиси уротропина, закамуфлированные под пачку сигарет.

13 октября во время финального этапа спецоперации сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников при сбыте несколько самодельных устройств и 3 боевых гранат.

Правоохранители сейчас проводят 13 обысков в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском следственных изоляторах.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанные и их преступные связи проверяются на предмет причастности к возможной организации провокаций накануне выборов в органы местного самоуправления.