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Регистрация на пробное ВНО продолжится с 5 по 19 января, участники смогут выбрать один предмет и пройти тестирование 10 апреля, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Учитывая эпидемиологические угрозы, в 2021 году каждый участник / каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года.

Каждый участник пробного ВНО, кроме участия в тестировании по одному из учебных предметов, сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

Итак, в 2021 году можно будет и ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, и проверить уровень своих знаний по всем учебным предметам ВНО (в случае внесения ответов на специальный сервис).

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будет обнародованы на их информационных страницах 16 апреля 2021 года.

Участие в пробном тестировании предоставит возможность ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания (с порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места, особенностями работы с бланками ответов и т.д.), структурой и содержанием тестовых тетрадей.

 
ForUm

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