также в разделеСпорт
Роналду заразился COVID-19 15
В молодежной сборной по футболу произошла вспышка коронавируса 63
Сборная Украины проиграла Франции в товарищеском матче со счетом 1:7 275
Шовковский: Надеюсь, выходить на поле мне не придется 33
Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией 84
У Лунина и Панькива – COVID-19, на матч с Францией остается один вратарь 42
УЕФА разрешил болельщикам посещать международные матчи 74
«Динамо» победило «Гент» и вышло в группу Лиги чемпионов 63
Ибрагимович заразился коронавирусом 76
У Михаэля Шумахера нет шансов выздороветь 145
Шведский спортсмен побил 26-летний рекорд Сергея Бубки 117
«Динамо» вышло в плей-офф раунд Лиги чемпионов 124
Украинская легкоатлетка выиграла турнир в Берлине 108
Матч «Рух» - «Шахтер» перенесли из-за COVID-19 120
МОК: Олимпиада в Токио пройдет с COVID-19 или без него 127
Спорт успешных людей: в Киеве прошел Чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу 133
Украина начала выступление в Лиге наций с победы 153
Украинского бойца смешанных боевых искусств дисквалифицировали из-за допинга 138

Во вторник, 13 октября, сборная Украины по футболу сыграла матч против команды из Испании и сенсационно победила со счетом 1:0.

Эта первая в истории победа украинской команды над испанцами состоялась в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций. Прошедшие пять матчей завершались успехом «Красной фурии», а еще один – вничью, сообщает УНИАН.

В первом тайме испанская сборная владела преимуществом и контролировала мяч, заставив Бущана несколько раз поработать. Вратарь сборной Украины сначала отразил удар головой от Родриго под перекладину, а потом нейтрализовал выстрел Фати.

Ближе к перерыву у испанцев острых моментов становилось все меньше, но и сборная Украины не смогла серьезно потревожить Де Хеа.

Во втором тайме Шевченко начал освежать команду заменами и периодически хозяевам удавалось вырываться в контратаку, но в целом испанцы больше владели мячом и шли вперед. Переиграть Бущана пытались Траоре и Оярсабаль, но вратарь «Динамо» уверенно справлялся со своими функциями.

Когда казалось, что ничья будет лучшим итогом поединка для Украины, случился гол: Ярмоленко вывел Цыганкова практически один на один, Виктор заметил, что Де Хеа далеко вышел из ворот, и тут же нанес обводящий удар под штангу - 1:0.

Последние минуты прошли на отбой. Испанцы атаковали ударами, навесами и угловыми, но защитники сборной Украины смогли отбиться.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги