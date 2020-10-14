Во вторник, 13 октября, сборная Украины по футболу сыграла матч против команды из Испании и сенсационно победила со счетом 1:0.

Эта первая в истории победа украинской команды над испанцами состоялась в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций. Прошедшие пять матчей завершались успехом «Красной фурии», а еще один – вничью, сообщает УНИАН.

В первом тайме испанская сборная владела преимуществом и контролировала мяч, заставив Бущана несколько раз поработать. Вратарь сборной Украины сначала отразил удар головой от Родриго под перекладину, а потом нейтрализовал выстрел Фати.

Ближе к перерыву у испанцев острых моментов становилось все меньше, но и сборная Украины не смогла серьезно потревожить Де Хеа.

Во втором тайме Шевченко начал освежать команду заменами и периодически хозяевам удавалось вырываться в контратаку, но в целом испанцы больше владели мячом и шли вперед. Переиграть Бущана пытались Траоре и Оярсабаль, но вратарь «Динамо» уверенно справлялся со своими функциями.

Когда казалось, что ничья будет лучшим итогом поединка для Украины, случился гол: Ярмоленко вывел Цыганкова практически один на один, Виктор заметил, что Де Хеа далеко вышел из ворот, и тут же нанес обводящий удар под штангу - 1:0.

Последние минуты прошли на отбой. Испанцы атаковали ударами, навесами и угловыми, но защитники сборной Украины смогли отбиться.