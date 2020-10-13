Украинские банки в июле-сентябре 2020 года закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть к 1 октября до 7,329 тысячи отделений.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой не данные Национального банка.

Больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный «Ощадбанк» – 166, сократив их общее количество до 1,931тыс. За тот же период «Приватбанк» закрыл 83 отделения, сократив их общее количество до 1,75 тыс.

В то же время по итогам июля-сентября этого года государственный «Укргазбанк» открыл 21 подразделение, расширив свою региональную сеть до 269 филиалов, 5 отделений открыл «А-Банк» (до 235) и по три – «Мегабанк» (до 153) и «Айбокс Банк» (до 42).

На 1 октября «Ощадбанк» остается лидером по количеству отделений - 1,931 тыс, второе место занимает «Приватбанк» - 1,75 тыс, третье – «Райффайзен банк Аваль» - 456, четвертое – «Укрсиббанк» - 278, пятое – «Укргазбанк» - 269.