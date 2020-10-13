По состоянию на утро 13 октября в мире зарегистрировано 38040148 случаев коронавируса, в частности 1085373 летальных случая и 28602858 случаев выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers, сообщает Укринформ.

В первую тройку стран по количеству заражений входят США (8037789), Индия (7175880) и Бразилия (5103408).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (220011), Бразилии (150 709) и Индии (109 894).

В Украине же по состоянию на вторник в целом подтверждено 265454 случаев COVID-19, из которых 5015 - летальные.

Стоит заметить, что во многих странах мира осенью стала существенно ухудшаться эпидемиологическая ситуация, в частности - в Европе.