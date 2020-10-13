Министерство здравоохранения инициирует продление карантина в Украине до 31 декабря. Об этом в эфире Громадського радіо заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Что мы можем считать уже почти решением: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлетом и 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будем дальше смотреть, что делать со школьным образованием. Также будет предложено вузам перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованым выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки людям, детям, которые приехали с оккупированных территорий Донбасса и Крыма», - отметил он.

По словам Ляшко, во вторник, 13 октября на заседании правительства будет инициировано продление карантина до 31 декабря 2020 года.

«Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать», - подчеркнул главный санврач.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.