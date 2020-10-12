Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что председательство Польши в Совете Европейского Союза в 2025 году будет способствовать получению Украиной полноправного членства в ЕС. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ по итогам встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Киеве.

Зеленский также заявил, что Украина и Польша готовы делать взаимные шаги навстречу в непростом вопросе общей исторической памяти.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение рекомендовать заведениями общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года.

В понедельник, 12 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

Европейский Союз готов ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что учреждениям профессионального образования, профессионального предвысшего и высшего образования МОН будет рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.

Президент Украины Владимир Зеленский верит в заключение мирного соглашения с Владимиром Путиным, которое вернет оккупированные Россией Донбасс и Крым.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в этом году стали американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Вильсон «за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».

С 00 часов 00 минут 12 октября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.

По состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.