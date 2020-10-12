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Лауреатами Нобелевской премии по экономике в этом году стали американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Вильсон «за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу Нобелевского комитета.

Исследования Уилсона объяснили поведение рациональных участников аукциона. Такие участники делают ставку меньшую, чем на самом деле оценивают стоимость товара. Это происходит из-за «проклятия победителя» — то есть страха заплатить слишком много или проиграть.

Зато Милгром сформировал общую теорию аукционов, которая представила формат, по которому продавец получит наибольший доход от продажи. Для этого участники торгов должны во время аукциона узнать, как оценивают товар их конкуренты.

В прошлом году премию по экономике присудили за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

 
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