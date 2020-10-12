Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что председательство Польши в Совете Европейского Союза в 2025 году будет способствовать получению Украиной полноправного членства в ЕС. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ по итогам встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Наш политический диалог имеет хорошую динамику, и это уже вторая наша встреча в этом году. Конечно, она могла произойти еще раньше, если бы не ограничения из-за COVID-19», - отметил он.

Зеленский констатировал, что стратегическое партнерство Украины и Польши проходит проверку пандемией на отлично.

«Наши страны объединяет не только общая граница. Это и общие ценности и позиции по ключевым вопросам общеевропейской и международной повестки дня», - отметил он.

Глава Украинского государства сообщил, что во время встречи с Дудой в пределах его официального визита в Украину обсуждалась актуальная ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В частности, Зеленский рассказал о конкретных и непростых шагах, которые осуществляет украинская сторона ради восстановления мира в Донбассе.

«Рад, что наши взгляды с господином президентом Дудой относительно путей завершения войны совпадают. Я очень ценю ваше личное внимание к Украине, четкую позицию относительно ее суверенитета и территориальной целостности», - сказал Зеленский.

Глава Украинского государства также акцентировал внимание на важности координации действий в вопросах энергетической безопасности как важного элемента безопасности Европы.

«Спасибо за решительную позицию и президента, и всей Польши по проекту «Северный поток-2» и монополии Газпрома на европейском рынке», - отметил Зеленский.

Он напомнил, что на прошлой неделе, во время 22-го Саммита Украина - ЕС были обозначены дальнейшее углубление политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом.

«Мы благодарны нашим польским друзьям, которые продолжают быть «локомотивом» приближения Украины к Европейскому Союзу. Наша стратегическая цель - полноправное членство в Европейском Союзе. Надеюсь, что председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году будет максимально способствовать достижению этой цели», - отметил глава Украинского государства.

Кроме того, Польша оказывает практическую помощь в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. В качестве примера успешного взаимодействия между Украиной и Польшей Владимир Зеленский привел развитие и укрепление литовско-польско-украинской бригады.

«Кроме того, мы обсудили инициативу «Трех морей», а главное - предметную заинтересованность Украины присоединиться к этой важной для нас инициативе. Я надеюсь на поддержку господина Дуды как одного из инициаторов такой важной платформы диалога», - сказал президент Украины.

Со своей стороны Дуда отметил, что сегодня во время переговоров большое внимание было уделено вопросу безопасности. Он заявил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

«Польша стоит бок о бок с Украиной в вопросе украинских границ и того, что эти границы должны быть возвращены в международно признанные, а это означает возвращение контроля Украины над частью территории Донецкой и Луганской областей, а также возвращение контроля Украины над Крымом. Хочу подчеркнуть - вопрос Крыма также очень важен», - отметил он.

По словам президента Республики Польша, вопрос сохранения санкций против России в деоккупации Крыма Польша поднимает на всех международных площадках.

«Господин президент обратил внимание на председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году, но я обратил внимание на то, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ. И там также, уверяю вас, господин президент, вопрос Украины, ее суверенитета и границ будут на повестке дня, и мы будем помнить об этом, и Украина может рассчитывать на польскую поддержку», - заверил Дуда.