И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что учреждениям профессионального образования, профессионального предвысшего и высшего образования МОН будет рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий, передает УНИАН.



«Заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будут рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, выехавшим из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года)», - отметил он.

По его словам, он вместе с министром здравоохранения Максимом Степановым, будут подавать соответствующее предложение на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС с рекомендацией подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства уже 13 октября.

Напомним, глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал местные власти перевести школы на дистанционную форму обучения на ближайшие две недели.