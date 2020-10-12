Украина и Польша готовы делать взаимные шаги навстречу в непростом вопросе общей исторической памяти. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ по результатам встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Он отметил, что во время переговоров в украинской столице стороны обсудили вопросы общей исторической памяти.

«Это непростой путь, но важно, что мы готовы преодолевать его вместе и делать взаимные шаги навстречу. Ранее с нашей стороны были решены вопросы разрешений на поисковые работы для польских ученых и археологов. А в Польше, на горе Монастырь реконструирована памятная плита на украинской братской могиле», - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в течение пяти последних лет это место было в изувеченном состоянии, но по его личной просьбе к президенту Анджею Дуде памятник был реконструирован.

«В дальнейшем мы ожидаем восстановления на этой могиле полного списка имен погибших украинцев», - рассказал президент Украины.

Стороны убеждены, что Украина и Польша не могут сосуществовать иначе, как в мире, согласии, дружбе и взаимоуважении.

«Я уверен, что между нашими странами вообще не может быть никаких споров, кроме одного - в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу», - подчеркнул глава Украинского государства.

Зеленский особо отметил принятие Совместного заявления президентов Украины и Польши, фиксирующее согласованные позиции и приоритеты стратегического партнерства, а также которое определяет общие шаги для укрепления сотрудничества двух стран.

«Этот документ - хорошая основа для дальнейшей плодотворной работы между Украиной и Польшей. Я благодарю господина президента за этот визит, за откровенную и теплую, дружескую беседу», - резюмировал президент Украины.

Дуда со своей стороны отметил, что нынешний его визит в Украину важный для него еще и потому, что он имел возможность в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» от имени всего польского народа почтить украинцев и поляков, польских офицеров, ставших жертвами НКВД 80 лет назад.

«Для меня важно, что я смог это сделать вчера в Быковне», - сказал президент Польши.

Он констатировал, что Украина и Польша имеют «мучительное, сложное прошлое», и важно, что эти вопросы обсуждались в ходе сегодняшних переговоров.

«Я надеюсь, что мы пройдем эти этапы с уважением для обоих наших народов. Будем деликатно и мудро с господином президентом реализовывать такую ​​политику в течение ближайших лет. Мы сегодня взаимно об этом заверили», - подчеркнул президент Республики Польша.