В понедельник, 12 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Глава правительства озвучил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и отметил, что критическая ситуация продолжает оставаться в Харьковской области.

«За последние сутки на Харьковщине 741 человек заболел - это абсолютный рекорд. В Сумской области заболели 418 человек. Более чем по 200 – в Киевской, Полтавской, Ривненской, Хмельницкой областях. Здесь есть четкие тенденции по росту количества заболеваний», - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр заслушал главу Харьковской областной и городской госадминистраций о мерах по противодействию распространению COVID-19. Харьковская область и Киев остаются лидерами по общему количеству выявленных случаев заболевания. Шмыгаль поручил им предоставить предложения Министерству здравоохранения по увеличению коечного фонда.

В КГГА отметили, что готовы отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.

Премьер-министр также поручил КГГА совместно с Госпродпотребслужбой проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте.

Кроме того, Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

«На День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил», - отметил премьер-министр.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.