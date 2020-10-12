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Победу в первом туре выборов в Сейм Литвы одержала оппозиционная консервативная партия Союз Отечества - Литовские христианские демократы.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По данным Главной избирательной комиссии Литвы, результаты всех 1989 участков показывают, что за консерваторов проголосовало 24,8% избирателей и они получат 23 мандата в парламенте. Следует отметить, что членом этой партии является друг Украины, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Правящий сейчас Союз «крестьян» и «зеленых» получил 17,5% голосов и 16 мандатов, Партия труда - 9,47% и девять мандатов, Литовская социал-демократическая партия - 9,26% и восемь мандатов.

Между тем Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) и Литовская социал-демократическая трудовая партия, которые входят сейчас в состав правящей коалиции, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Партия свободы, которая впервые принимала участие в выборах, получила более 9,02% голосов и обеспечила себе восемь мандатов, движение либералов - 6,79% и шесть мандатов.

В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах. В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий. Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут соревноваться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места.
ForUm

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