Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность включения нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в список так называемых «иностранных агентов». Российский лидер заявил, что главный редактор «Новой газеты» не должен «прикрываться премией», а если он нарушит закон, «она его не спасет», пишет Радио Свобода.

Согласно букве российского закона, журналист может быть объявлен так называемым «СМИ-иностранным агентом» после получения денежной части премии. Сам лауреат сказал, что считает, что он и «Новая газета» не будут внесены в список, поскольку считает, что «государство обладает иммунитетом на глупость».

Муратов является первым лауреатом Нобелевской премии мира в постсоветской России. О присуждении ему награды было объявлено 8 октября. Он получил ее вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой.

Путин впервые прокомментировал награду. Он не поздравил с ней журналиста. От имени Кремля это сделал спикер президента Дмитрий Песков.