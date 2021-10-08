Нобелевскую премию мира 2021 года получили главный редактор российской «Новой Газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за их усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира.

«Несмотря на убийства [сотрудников] и угрозы, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал права журналистов», - сказала глава норвежского нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен. Она также вспомнила, что накануне исполнилось 15 лет со дня убийства журналистки издания Анны Политковской, передает Русская служба ВВС.

«Как журналист и соучредитель издания Rappler Мария Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова. Rappler критически освещал скандальную и кровавую кампанию режима Дутерте по борьбе с наркотиками. Мария Ресса пользуется фундаментальным правом на свободу слова, чтобы разоблачать злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах», - объяснила Рейс-Андерсен второе решение комитета.

Изначально фаворитом гонки считалась ВОЗ. В числе других фаворитов также называли российского оппозиционера Алексея Навального, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и экоактивистку Грету Тунберг.

Среди возможных лауреатов также называли «Репортеров без границ».

Всего на премию мира претендовали 329 кандидатов (234 человека; 95 организаций). Это третий по многочисленности показатель за всю историю Нобелевской премии мира.

Нобелевская премия мира - единственная премия, которая вручается не шведским, а норвежским Нобелевским комитетом.

Как выбирают кандидатов на премию мира

По правилам норвежского Нобелевского комитета, абсолютно любой человек может быть номинирован на премию мира, но предлагать кандидатуры может только ограниченный круг лиц.

Как объясняет глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен, при выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в завещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

По словам Рейс-Андерсен, за прошедшие 120 лет к понятиям, обозначенным Нобелем, добавилось несколько уточняющих формулировок, таких как международное сотрудничество, вклад в дело мира не только отдельных лиц, но и организаций, и защита прав человека.