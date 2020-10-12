Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что заместитель руководителя его Офиса Олег Татаров не причастен к разгону демонстрантов на Майдане в 2014 году.

Как передает Укринформ, об этом глава государства сказал в интервью для программы ВВС HARDtalk с журналистом Стивеном Сакуром.

«Вы знаете, в правоохранительных органах работало много разных людей во времена Януковича. Они оставались работать во времена Порошенко. Много таких людей. Там были профессионалы... Этот конкретный человек (Татаров - ред.) никого не разгонял. Я бы никогда - я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я - Президент Украины - никогда не назначил бы человека, разгонявшего людей на Майдане», - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о том, почему он назначил Татарова на одну из руководящих должностей в своем офисе.

Зеленский заявил, что данную тему «поднимают СМИ, которыми владеет господин Порошенко».

«То, что это поднимают СМИ, которыми владеет господин Порошенко, мне это известно. Все знают, что у нас был олигарх-президент. Хорошо, мы прошли это. Но ему до сих пор кажется, что он президент. Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими. Есть у него СМИ, которыми он не владеет. Он не может успокоиться, что он не президент. Вот и все. Все, что происходит, связано именно с этим вопросом», - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 5 августа текущего года Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины.