также в разделеПолитика
Виктор Медведчук и Оксана Марченко закупили медицинское оборудование для столичных больниц 32
Зеленский ждет от Венедиктовой результатов к концу года 13
Эксперт: Порошенко, Труханов и «Слуга народа» создают коалицию в Одессе 27
Зеленский верит в заключение мирного соглашения с Путиным 53
Зеленский: Полноценное членство Украины в НАТО – реальная перспектива 20
В Украину прибыл президент Польши 21
ЦИК не рекомендует голосовать на выборах с паспортом в приложении Дія 105
Встреча Зеленского и Дуды: подробности визита 78
В ЦИК показали, как правильно заполнять бюллетени 26
Королевская о российской вакцине от коронавируса: Медведчук сделал то, что должна была сделать власть 31
Вакарчука в Раде заменит «киборг» с позывным «Богема» 10
Создание общин ОСМД способствует лучше отстаивать интересы улиц, районов, городов и страны - кандидат в депутаты Киевсовета 11
Стефанчук предложил отменить переход на летнее и зимнее время 39
У Зеленского объяснили, почему удалили информацию о приглашении принца Уильяма и Кейт Мидлтон в Украину 57
Украину посетит президент Польши 12
Публицист: Благодаря Медведчуку проблему вакцины от коронавируса можно решить прямо сейчас 20
Верховный суд: Президент обязан говорить на украинском при исполнении служебных обязанностей 28
Ермак: Наша стратегия – не обвинять РФ во всех бедах 27

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что заместитель руководителя его Офиса Олег Татаров не причастен к разгону демонстрантов на Майдане в 2014 году.

Как передает Укринформ, об этом глава государства сказал в интервью для программы ВВС HARDtalk с журналистом Стивеном Сакуром.

«Вы знаете, в правоохранительных органах работало много разных людей во времена Януковича. Они оставались работать во времена Порошенко. Много таких людей. Там были профессионалы... Этот конкретный человек (Татаров - ред.) никого не разгонял. Я бы никогда - я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я - Президент Украины - никогда не назначил бы человека, разгонявшего людей на Майдане», - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о том, почему он назначил Татарова на одну из руководящих должностей в своем офисе.

Зеленский заявил, что данную тему «поднимают СМИ, которыми владеет господин Порошенко».

«То, что это поднимают СМИ, которыми владеет господин Порошенко, мне это известно. Все знают, что у нас был олигарх-президент. Хорошо, мы прошли это. Но ему до сих пор кажется, что он президент. Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими. Есть у него СМИ, которыми он не владеет. Он не может успокоиться, что он не президент. Вот и все. Все, что происходит, связано именно с этим вопросом», - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 5 августа текущего года Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги