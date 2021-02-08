НАБУ и САП в третий раз официально сообщило Офису генпрокурора, что уголовное производство по подозрению бывшего народного депутата Максима Микитася и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова должны расследовать детективы НАБУ.

«Поэтому Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис генерального прокурора 8 февраля 2021», - сообщает пресс-служба НАБУ.

Изменение ранее сообщенного подозрения народному депутату Украины ч.3 ст. 369 на ч.2 ст. 384 УК Украины не является и не может быть надлежащим основанием для поручения осуществления досудебного расследования этого уголовного производства другому органу досудебного расследования, кроме НАБУ.

Это прямо указано в ч.7 ст.216 УПК Украины, где закреплено, что в уголовных процессах по ст.384 УК Украины досудебное расследование осуществляет следователь того органа, к подследственности которого относится уголовное преступление, в связи с которым начато досудебное расследование.

«Поскольку экспертиза, по результатам которой выдано заведомо ложное заключение эксперта, осуществлялась в уголовном производстве по факту совершения уголовного преступления, подследственного НАБУ (речь идет о завладении имуществом Нацгвардии на 81,6 млн грн), именно Национальное бюро является надлежащим органом досудебного расследования, даже после изменения правовой квалификации деяния ч.3 ст. 369 на ч.2 ст. 384 УК Украины», - подчеркнули в бюро.

Указанное уголовное производство НАБУ законно истребует у ОГП уже в третий раз. Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) ОГП проигнорировал, каждый раз на якобы новых основаниях и с применением различного рода манипуляций.

«Все они направлены на вмешательство в деятельность НАБУ как надлежащего органа досудебного расследования в этом уголовном производстве и препятствия осуществления досудебного расследования с соблюдением правил подследственности», - резюмировали в бюро.

Как сообщал ForUm, 15 января НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд принял решение, согласно которому уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса президента должно быть возвращено в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

23 декабря 2020 заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42. До этого, 1 декабря, накануне сообщения заместителю руководителя Офиса президента о подозрении, генпрокурор тайно, не ставя в известность процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров, что отсрочило сообщение о подозрении должностному лицу на 17 дней.

Напомним, антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.

21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Также он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ будут просить избрать для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Татаров считает дело против себя местью Сытника.